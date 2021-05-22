Юрист рассказал россиянам о главном правиле должника

Россиянам рассказали о главном правиле должника Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Управляющий партнер юридической компании "Кочерин и партнеры" Владислав Кочерин рассказал, как правильно давать в долг и погашать задолженность через банковские приложения.

- Если вы переводите деньги в долг через приложение на смартфоне, то обязательно пишите в "Основании платежа" или в сопутствующем сообщении, что деньги передаются в долг до определенного числа. Это будет каким-то основанием, чтобы в будущем требовать эту сумму назад через суд. В ином случае этот перевод могут признать подарком или расчетом за что-то, и взыскать деньги уже не получится, — приводит слова специалиста радио Sputnik.

При погашении долга также стоит указывать это в сопутствующем сообщении. Это является главным правилом должника, отметил Кочерин. Подобная переписка может свидетельствовать о характере финансовых переводов двух сторон.

В начале апреля появилась информация, что объем просроченной задолженности россиян к марту 2021 года составил рекордные 976,1 млрд рублей. Только за прошлый год прибавка оценивается в 22 процента – это 176 млрд рублей. Такие данные приводятся в отчете Центробанка. В ведомстве признают, что произошло незначительное ухудшение кредитного портфеля банков.