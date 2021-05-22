Прокуратура проверит клип Моргенштерна на оскорбление чувств верующих

Клип рэпера Моргенштерна проверят на оскорбление чувств верующих. Фото: скриншот видео

Московская прокуратура направила клип Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы проверить видео на оскорбление чувств верующих.

- В рамках проверки, проведенной ЦПЭ (Центром по противодействию экстремизму) ГУ МВД России по г. Москве, указанный информационный материал направлен в ГБУ г. Москвы "МИЦ" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее IV квартала 2021 года, — приводит текст сообщения ТАСС.

Также отмечается, что пока оснований для прокурорского реагирования нет.

Напомним, в Госдуме предложили запретить клип DJ Smash и Моргенштерна, который стал ремейком песни "Новая волна". Глава думского комитета по развитию гражданского общества, по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил, что обратился в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру с просьбой исключить размещение видеоклипов, которые, по его мнению, оскорбляют основы христианства.