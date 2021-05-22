Алексей Пушков уверен, что Google и Facebook откроют филиалы в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что крупные зарубежные IT-компании, включая Facebook и Google, откроют филиалы в России, чтобы не потерять российскую аудиторию.

- Я не предвижу того, что Google или Facebook откажутся регистрироваться в России. Если они откажутся регистрироваться, то будут заблокированы, они потеряют российский сегмент. Я не вижу смысла для этих корпораций терять огромную часть информационного рынка из-за глупой принципиальности, — приводит слова Пушкова ТАСС.

Сенатор считает, что компании вряд ли откажутся открывать представительства в России, так как требования законопроекта "достаточно разумны". Кроме того, для них РФ является важной частью доходов, а также информационного присутствия в мире.

Напомним, депутаты российской Государственной думы внесли в нижнюю палату проект закона, обязывающего зарубежные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, открывать свои филиалы в России. Данную обязанность также распространят на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в Сети.