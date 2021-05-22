Оповещения об отзыве автомобилей россиян начнут приходить на госуслуги

Владельцев автомобилей, подлежащих отзыву, будут оповещать через госуслуги Фото: Александр ГЛУЗ

Росстандарт будет оповещать владельцев машин, подлежащих отзыву, через портал госуслуг. Замглавы ведомства Алексей Кулешов сообщил, что запуск сервиса планируется в следующем году.

- Далеко не все знают об отзывных кампаниях, у дилеров нет исчерпывающих контактов, поэтому и расширяем способы информирования, — приводит слова Кулешова "Российская газета".

В прошлом году ведомство согласовало отзыв 647,6 тысячи автомобилей всех сегментов в рамках 146 программ отзыва. С 2015 года было отозвано почти четыре миллиона машин.

Ранее российский автоэксперт Виктор Похмелкин объяснил порядок действий при отзыве машины. Если завод-производитель заявил, что авто нужно вернуть для доработки, то собственник должен первым делом отправляться в автосалон, где приобреталась машина.