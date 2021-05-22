Более 13 тысяч мутаций коронавируса выявлено в России

Ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генеральный директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в России выявлено более 13 тысяч мутаций коронавирусной инфекции.

Он рассказал, что центр мониторит изменения вируса с 15 июня 2020 года.

- Каждый месяц все субъекты РФ высылают вирусные изоляты, проводится геномное секвенирование данных образцов. По состоянию на данный момент общими усилиями всех организаций в стране уже определено более 7 тысяч полных геномов нового коронавируса. Из этих российских изолятов выявлено уже более 13 тысяч мутаций, — сказал Максютов на форуме "Новое знание".

Он добавил, что большинство из них не оказывают значительного влияния на эпидемиологический процесс.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что государственный научный центр "Вектор" не обнаружил опасных мутаций в вариантах индийского штамма коронавирусной инфекции. Она добавила, что на территории России фиксировали случаи заражения индийским штаммов. Центр "Вектор" продолжает изучать его и исследовать.