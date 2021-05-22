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Общество22 мая 2021 10:30

Правительство РФ утвердило порядок помощи детям за счет средств фонда "Круг добра"

В документе предусмотрена оплата лечения за рубежом
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Кабмин утвердил порядок помощи детям за счет средств фонда "Круг добра"

Кабмин утвердил порядок помощи детям за счет средств фонда "Круг добра"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок оказания медпомощи детям с тяжелыми заболеваниями за счет средств фонда "Круг добра". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- Согласно документу, средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии, — гласит текст сообщения.

Также сообщается, что при необходимости дети могут получить лекарства или медицинские изделия, которые не зарегистрированы в России, но одобрены регуляторами ЕС и Соединенных Штатов. Также предусмотрена возможность оплаты лечения в зарубежных странах, включая покрытие расходов на дорогу и проживание.

Напомним, в фонд по предложению президента пойдут налоги обеспеченных россиян: для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год, ставку НДФЛ подняли с 13 до 15 процентов. Средства фонда предназначены для лечения детей со сложными, редкими заболеваниям нужными дорогостоящими лекарствами.