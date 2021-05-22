Центр "Вектор" получил образец индийского штамма коронавируса

Научный центр "Вектор" получил образец индийского штамма коронавирусной инфекции Фото: ИВАНОВА Диана

Научный центр "Вектор" получил образец индийского штамма коронавирусной инфекции и планирует исследовать его в течение трех месяцев. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

- Первичные данные у нас уже есть, какие-то результаты мы можем получить только через три месяца. Показателей, по которым мы смотрим каждый штамм, несколько десятков, — сказал Максютов журналистам.

Штамм будут исследовать по нескольким показателям, каждый из которых займет от нескольких дней до нескольких месяцев. Кроме того, центр планирует проверить эффективность своей разработки, вакцины "ЭпиВакКорона", против этого штамма.

Ранее Ринат Максютов сообщил, что в России выявлено более 13 тысяч мутаций коронавирусной инфекции. Он рассказал, что центр мониторит изменения вируса с 15 июня 2020 года. Максютов добавил, что большинство из выявленных мутаций не оказывают значительного влияния на эпидемиологический процесс.