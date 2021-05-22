"Ростех" начал первые испытания макетов новейшей ракеты "Монолит"

"Ростех" запустил первые испытания макетов новейшей ракеты "Монолит" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научно-производственный концерн "Техмаш", входящий в состав "Ростеха", начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты "Монолит". Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Александр Кочкин.

Как пишет РИА Новости, при удачном исходе испытаний компания обсудит с государством старт и финансирование опытно-конструкторских работ. Также сообщается, что говорить о государственных испытаниях ракеты пока рано.

Ожидается, что ракета будет иметь повышенную точность поражения целей. Ее коррекция должна производиться на конечном участке траектории. Информации о других характеристиках ракеты пока нет.

В 2019 году заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин заявил, что опытный образец авиационной управляемой ракеты «Монолит» появится в России в 2021 - 2022 годах. Он подчеркнул, что разработка идёт за счёт собственных средств.