Центр имени Гамалеи испытает вакцину "Спутник V" на онкобольных до конца 2021 года

Центр имени Гамалеи испытает вакцину "Спутник V" на раковых больных до конца 2021 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директора по научной работе исследовательского Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что центр проведет испытания вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" на онкобольных до конца 2021 года.

- В настоящее время мы и коллеги планируем протокол, подготовлен синопсис проекта клинических исследований онкологических пациентов. Я очень надеюсь, что до конца года мы стартуем и проведем значимую часть клинического исследования, — сказал Логунов на марафоне "Новое знание".

Он отметил, что химиотерапия, которую проходят больные раком, оказывает серьезное влияние на иммунную систему. Именно поэтому без масштабных исследований нельзя говорить об эффективности "Спутника V".

Ранее директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург призвал начать в России испытывать вакцины от коронавирусной инфекции на детях. Он сообщил, что иностранные разработчики вакцин уже начали соответствующие испытания, и Россия может отстать от них. Специалист добавил, что дети составляют 20% от всего населения в мире и, к сожалению, тоже умирают от коронавирусной инфекции.