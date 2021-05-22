В России выявлено 8709 случаев заражения коронавирусом 22 мая 2021 года

В России выявлено 8709 случаев заражения COVID-19 22 мая 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за минувшие сутки выявили 8709 случаев заражения COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 992 554.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 709 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1042 (12,0%) без клинических проявлений, — гласит сообщение оперштаба.

Лидером по заболеваемости стала Москва, где выявили 2653 случая. На втором месте идет Санкт-Петербург — 833 случая. Третьей по показателю стала Московская область (775).

Также за сутки полностью выздоровели 9345 человек. Общее число выздоровевших достигло 4 610 465.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам сделать прививку от коронавируса до начала лета. Она объяснила, что прежде чем отправиться в отпуск, то безопаснее всего было бы привиться. Попова пояснила, что пока из загранице в Россию может попасть коронавирус, ситуация не может оставаться стабильной.