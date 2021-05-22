В Амстердаме мужчина напал на прохожих с ножом: один человек погиб, четверо ранены

В Амстердаме один человек погиб при серии вооруженных нападений Фото: REUTERS

В нидерландском городе Амстердам мужчина совершил серию вооруженных нападений с ножом. Об этом сообщает местные правоохранительные органы.

Как пишет портал Dutch News, серия преступлений произошла в городском районе Де-Пейп.

- Вскоре стало ясно, что все они совершены одним человеком, — сообщили в полиции.

В результате инцидентов как минимум один человек погиб, еще четверо получили ранения. Движение общественного транспорта в этом районе приостановлено.

Сотрудники местных правоохранительных органов задержали единственного подозреваемого, которым оказался 29-летний мужчина из Амстелвена. Сообщается, что нет веских причин утверждать о террористическом мотиве преступника. Однако полицейские рассматривают все возможные варианты.

Ранее в китайской провинции Хунань неизвестный мужчина с ножом напал на группу школьников, направлявшихся на занятия. В результате ножевые ранения различной степени тяжести получили четверо ребят. Всех пострадавших детей доставили в ближайшую городскую больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь.