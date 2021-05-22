Детский омбудсмен Подмосковья заявила об опасности взрослого аниме для детей

Детский омбудсмен Московской области заявила об опасности взрослого аниме для детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила, что аниме, которое идет в Японии под маркировкой 18+, размещается в России на Youtube, и это опасно для детей.

- Аниме, которые в той же Японии идут с маркировкой 18+, а у нас они доступны в ютубе детям. Главные герои этих аниме с суицидальной направленностью, периодически заканчивают жизнь самоубийством разными способами, но потом возрождаются вновь. И эти аниме - реальная угроза для наших детей, — приводит слова Мишоновой РИА Новости.

В феврале 2021 года Московский районный суд города Санкт-Петербурга постановил заблокировать мультсериал "Межвидовые рецензенты" на трех сайтах. Ранее его уже блокировали на других порталах в интернете. Сюжет аниме "Межвидовые рецензенты" о разнообразных расах, населяющих выдуманный мир - от фей и суккубов до мокрой слизи. В этой вселенной существуют бордели, где и встречаются герои мультфильма, предназначенного для зрителей старше 18 лет.