Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 мая 2021 12:45

Детский омбудсмен Подмосковья заявила об опасности взрослого аниме для детей

Ксения Мишонова сообщила, что мультики 18+ находятся в открытом доступе в России на Youtube
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Детский омбудсмен Московской области заявила об опасности взрослого аниме для детей

Детский омбудсмен Московской области заявила об опасности взрослого аниме для детей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила, что аниме, которое идет в Японии под маркировкой 18+, размещается в России на Youtube, и это опасно для детей.

- Аниме, которые в той же Японии идут с маркировкой 18+, а у нас они доступны в ютубе детям. Главные герои этих аниме с суицидальной направленностью, периодически заканчивают жизнь самоубийством разными способами, но потом возрождаются вновь. И эти аниме - реальная угроза для наших детей, — приводит слова Мишоновой РИА Новости.

В феврале 2021 года Московский районный суд города Санкт-Петербурга постановил заблокировать мультсериал "Межвидовые рецензенты" на трех сайтах. Ранее его уже блокировали на других порталах в интернете. Сюжет аниме "Межвидовые рецензенты" о разнообразных расах, населяющих выдуманный мир - от фей и суккубов до мокрой слизи. В этой вселенной существуют бордели, где и встречаются герои мультфильма, предназначенного для зрителей старше 18 лет.