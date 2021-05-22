Сопредседатель социал-демократов ФРГ поддержал "Северный поток – 2"

Сопредседатель социал-демократов Германии поддержал "Северный поток – 2" Фото: REUTERS

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борянс выступил против прекращения реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Passauer Neue Zeitung.

- Самой большой глупостью стало бы построить руину длиной более 1 тыс. км. Это было бы сигналом, что при реализации будущих проектов нельзя полагаться на долгосрочное планирование, — сказал он.

Вальтер-Борянс отметил, что Германия приняла решение отказаться от атомной энергии и угля, поэтому на переходной стадии не может отказаться и от газа.

Ранее член комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре заявил, что ситуация вокруг строительства газопровода "Северный поток – 2" до сих пор остается непрозрачной. По его словам, санкции в отношении Вашингтона стали бы «политически правильным» шагом для немецкого правительства.Политик отметил, что Берлин выступает против "агрессивных действий" Вашингтона только "вербально", в связи с чем для проекта сохраняются риски.