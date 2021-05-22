Детский омбудсмен Подмосковья предложила ввести смертную казнь для педофилов

Детский омбудсмен Московской области предложила ввести смертную казнь для педофилов. Фото: detimo.mosreg.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила о необходимости задуматься над отменой моратория на смертную казнь для педофилов.

- Я за то, чтобы они не выходили, потому что почти в 100% случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно. <…> Я считаю, что нужно подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов. Если это невозможно сейчас и общество к этому не готово, то, по крайней мере, надо подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их силы, их труд использовать на благо общества, — приводит слова Мишоновой РИА Новости.

В марте текущего года опрос ВЦИОМ показал, что большинство граждан страны выступили бы за ужесточение наказания за коррупцию, упразднение пенсионной реформы и ЕГЭ, отмену моратория на смертную казнь. Также россияне хотели бы уменьшить налоги (6% опрошенных). За отмену пенсионной реформы проголосовало 14 процентов респондентов, изменить налоговую систему хотели бы 6 процентов, за возврат старой формы Конституции - 3 процента, за отмену моратория на смертную казнь - 2 процента.