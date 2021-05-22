Мишустин о самолете МС-21: "Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время"

Михаил Мишустин рассказал об уникальности российского самолета МС-21 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время в мире не появится аналогов российскому самолету МС-21.

Выступая на марафоне "Новое знание" политик отметил, что в стране были трудности с авиастроением после распада СССР, однако в начале 2000-х годов началось возрождение авиапрома.

- Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолет МС-21 - наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло, — сказал Мишустин.

Он добавил, что российские конструкторы в короткое время внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии. Кроме того, у самолета самый широкий в своем классе фюзеляж.

- Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно, — подытожил премьер-министр.

Ранее "Объединенная авиастроительная корпорация" подтвердила сообщения о том, что начало серийных поставок пассажирских самолетов МС-21 перенесено на 2022 год. В корпорации объяснили, что на темпы реализации проекта повлияли торговые ограничения, которые коснулись поставки материалов для производства композитного крыла. Речь идет о санкциях со стороны США в отношении компании "Аэрокомпозит", которая входит в ОАК.