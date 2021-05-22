Михаил Мишустин назвал создание эффективных вакцин от коронавируса победой России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал создание эффективных вакцин от коронавирусной инфекции победой России.

- Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин - это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов, — сказал Мишустин на марафоне "Новое знание".

Российские специалисты подключились к борьбе с инфекцией с первых дней, когда стало известно о появлении новой болезни. При этом ученые создали не только эффективные препараты, но и системы выявления коронавируса, отметил премьер-министр России.

В начале апреля Михаил Мишустин потребовал исключить ситуации, когда человек записался в поликлинику на вакцинацию от коронавируса, но вакцины для него не оказалось. Премьер напомнил, что в России открыты 5 тысяч медпунктов, где можно вакцинироваться бесплатно.