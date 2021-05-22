Правительство РФ планирует сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг

Правительство России планирует сократить участие чиновников в оказании госуслуг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские власти хотят сократить до минимума участие чиновников в оказании государственных услуг.

- Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время, — сказал премьер на марафоне "Новое знание".

Мишустин добавил, что для него идеальный госсервис должен предоставляться в проактивном режиме после изменения статуса человека. Именно таким должно быть государство без бюрократии, подытожил премьер.

Ранее во время встречи с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым российский лидер Владимир Путин раскритиковал излишнюю бюрократию в сфере кредитования представителей фермерских хозяйств.

Также российский президент заявлял, что в нашей стране слишком много бюрократии при регистрации лекарственных препаратов. По его словам, это даже перебор.