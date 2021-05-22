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Спорт22 мая 2021 14:32

23 российских легкоатлета получили нейтральный статус от World Athletics

До этого статус получили еще четыре спортсмена из России
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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23 россиянина получили нейтральный статус от World Athletics

23 россиянина получили нейтральный статус от World Athletics

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) выдала 23 россиянам нейтральные статусы для участия в международных соревнованиях в 2021 году.

В список вошли Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Юлия Халилова, Дмитрий Грамачков, Максим Пьянзин, Виталий Мизинов, Юлия Турова, Эльвира Хачанова (все – спортивная ходьба), Алена Лутковская и Ирина Иванова (обе – прыжки с шестом), Валерий Пронкин и Денис Лукьянов (оба – молот), Артем Примак, Сергей Полянский и Елена Соколова (трое – прыжки в длину), Семен Бородаев (метание диска и толкание ядра), Сардана Трофимова (марафон), Ольга Онуфриенко (800 м), Михаил Акименко (прыжки в высоту), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами, 400 м), Ксения Лабыгина (100 м с барьерами), Мария Привалова (тройной прыжок) и Анна Тропина (стипль-чез, 1500 м, 5000 м).

До этого нейтральный статус получили Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк и Аксана Гатауллина.

Напомним, что с ноября 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) находится под санкции после допингового скандала. Российские спортсмены допускаются до международных соревнований только в нейтральном статусе.

В феврале 2021 года российские легкоатлеты не получили нейтральный статус, в связи с этим не смогли выступить на чемпионате Европы в помещении 2021 года. В заявлении ВФЛА отмечалось, что федерация "сделала все возможное", чтобы российские чистые атлеты смогли отправиться на чемпионат Европы в помещении.