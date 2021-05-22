Центр "Вектор" обратится в ВОЗ для регистрации вакцины "ЭпиВакКорона"

Центр "Вектор" обратится в ВОЗ для регистрации вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"

Научный центр "Вектор" подаст заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для одобрения вакцины "ЭпиВакКорона".

- "Вектор" планирует подавать заявку на одобрение вакцины в ВОЗ. Но это напрямую привязано к вопросу экспорта вакцины. А сейчас для нас является приоритетным удовлетворение внутреннего спроса, защита населения РФ. Поэтому в настоящее время этот вопрос не столь актуален, — приводит слова гендиректора центра Рината Максютова ТАСС.

Также он сообщил, что в "Вектор" направили более 100 заявок на поставку препарата от различных стран и организаций. Спрос на разработку "Вектора" остается высоким, отметим Максютов.

Ранее Ринат Максютов сообщил, что научный центр "Вектор" получил образец индийского штамма коронавирусной инфекции и планирует исследовать его в течение трех месяцев. Штамм будут исследовать по нескольким показателям, каждый из которых займет от нескольких дней до нескольких месяцев. Кроме того, центр планирует проверить эффективность своей разработки, вакцины "ЭпиВакКорона", против этого штамма.