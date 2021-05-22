МИД Австрии: ЕС хочет диалога с Россией, но Москва не отвечает взаимностью

В МИД Австрии сообщили, что Евросоюз заинтересован в диалоге с Россией, но Москва не отвечает взаимностью Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз заинтересован в диалоге с Россией, но Москва не дает ответную реакцию.

- Отношения (между Россией и ЕС) сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что (Москва) этого тоже хочет, — сказал Шалленберг в эфире радиостанции О1.

Он добавил, что сейчас Россия не заинтересована в диалоге, и этому есть некие "сигналы".

Ранее появилась информация, что по итогам саммита Евросоюза 24 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подготовит доклад об отношениях с Россией. Отмечается, что саммит пройдет на фоне "провокационных действий" России и подготовленного российским правительством списка недружественных государств.