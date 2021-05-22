Умер Робер Маршан, самый пожилой велогонщик в мире Фото: REUTERS

Минувшей ночью умер Робер Маршан, французский обладатель рекордов по дальности и скорости велопробега среди лиц старше ста лет, признанный самым пожилым велогонщиков в мире. Его не стало на 110-м году жизни, сообщает в субботу, 22 мая, телевизионный канал France-3.

Спортсмен умер в доме престарелых коммуны Митри-Мори, которая располагается к северо-востоку от французской столицы. Причины смерти Робера Маршана пока что не уточняются.

Велогонщик смог побить абсолютный рекорд в возрастной категории старше 105 лет, проехав 22,5 километра за один час на велодроме Сен-Кантен-ан-Ивелин. На этом же велодроме в 2014 году француз улучшил свой результат - 26,9 километра за час. После этого достижения медики отметили у спортсмена пониженный пульс, как у спортсменов высокого класса.

Заниматься велоспортом Робер Маршан начал в возрасте 67 лет, за свою карьеру он принял участие во множестве крупных гонок, а в 1992 году совершил велопробег от Парижа до российской столицы. Велогонщик пережил две мировые войны, сменил профессии пожарного, фермера, лесоруба, а также был продавцом обуви и вина.

Карьеру велогонщика француз завершил в 2018 году в возрасте 106 лет, на таком решении настоял его лечащий врач.