Продажи путевок с детским кешбэком продлили до 31 августа 2021 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Продажи путевок с детским туристическим кешбэком в этом году завершатся 31 августа. Путешествие можно будет совершить до 15 сентября 2021 года. Об этом в субботу, 22 мая, сообщила пресс-служба Ростуризма.

Отмечается, что окно продаж программы кешбэка начинается с 25 мая и продлится до конца августа.

- Вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Полный перечень участников и предложений будет сформирован и обнародован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы. Найти его можно будет в разделе «Детские лагеря». Там же можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туристического оператора или агрегатора, - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал сайт kp.ru, глава российского правительства Михаил Мишустин накануне поручил в короткие сроки вернуть половину от стоимости путевок в детские лагеря родителям, которые приобрели их до введения программы детского кешбэка.