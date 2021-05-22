Сын Шумахера разбил болид на третьей практике Гран-при Монако Фото: REUTERS

Пилот «Хааса» Мик Шумахер разбил болид в ходе третьей практики Гран-при Монако «Формулы-1». Серьезная авария во время тренировки произошла в субботу, 22 мая.

Немецкий пилот не справился с управлением болидом во время одного из поворотов и на скорости врезался в ограждение. Сын знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера сломал переднее и заднее крыло транспортного средства. Сам гонщик не сильно пострадал: он смог самостоятельно покинуть болид.

По итогам сессии Мику Шумахеру удалось показать 14-й результат, однако из-за крайне серьезных повреждений болида пилот не будет участвовать в квалификации Гран-при Монако. Пилот «Хааса» также попал в аварию на второй сессии свободных заездов, которая прошла в минувший четверг.

Как ранее писал сайт kp.ru, в начале мая гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон из Великобритании в сотый раз в карьере одержал победу в квалификации гонки «Формулы-1».