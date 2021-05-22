Марафон «Новое Знание» за три дня собрал около 20 миллионов просмотров. Фото: официальный сайт Марафона "Новое знание" marathon.znanierussia.ru

Просветительский российский марафон «Новое Знание» почти за трое суток собрал примерно 20 миллионов просмотров. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил в ходе беседы с журналистами первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

- Изначально мы ставили планку – попробовать «пробить» за три дня длительности марафона отметку в пять миллионов просмотров. Для серьезных лекций - это очень много. На сегодняшний день мы превысили 20 миллионов просмотров, - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, в первый день онлайн-трансляция марафона набрала более пяти миллионов просмотров.

Марафон «Новое Знание» стартовал в Москве в минувший четверг, параллельно он проходит еще в нескольких городах России. Программа форума охватывает такие направления, как история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии и так далее, в общей сложности в программе свыше 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

На марафоне выступят примерно 150 спикеров, одним из которых в эту пятницу стал американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.