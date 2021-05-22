Захарова опровергла заявление главы МИД Австрии об отсутствии у России интереса к диалогу с ЕС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совместные проекты России и Европейского союза оказались заблокированы в связи с введением антироссийских санкций и агрессивной риторики со стороны Брюсселя. Так официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала заявление главы МИД Австрии об отсутствии у России интереса к диалогу с Евросоюзом.

- Это неправда. У России и Евросоюза было много совместных политических, гуманитарных, экономических проектов, но они были заблокированы после принятия европейской стороной антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформацией в нашу сторону, - написала представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня глава австрийского министерства иностранных дел Александер Шалленберг заявил, что ЕС хочет наладить диалог с российской стороной, однако Москва якобы в этом не заинтересована. Он отметил, что Россия и Евросоюз должны сотрудничать во многих сферах, начиная от вопросов климата до энергетики.