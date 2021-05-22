Юлия Галямина задержана на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего муниципального депутата Тимирязевского района российской столицы Юлию Галямину на «Земском съезде» - встрече муниципальных депутатов в Великом Новгороде. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил ее официальный представитель Николай Касьян.

- Юлия Галямина была задержана сотрудниками полиции, причина задержания нам пока что неизвестна, - рассказал он в интервью агентству ТАСС.

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу данного задержания пока что нет.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце декабря Тверской суд Москвы признал Юлию Галямину виновной по статье 212.1 российского Уголовного кодекса (неоднократные нарушения во время массовых акций) и назначил наказание в виде двух лет условно. Чуть позже ее лишили статуса депутата.