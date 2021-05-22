В Крыму два летчика катапультировались из истребителя Су-30СМ при подготовке к вылету Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на территории Крыма. Оба члена экипажа живы, однако техник военного воздушного судна получил ожоги. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил агентству ТАСС источник в силовых структурах.

Сообщается, что инцидент произошел минувшим вечером на военного аэродроме Саки в Крыму.

- В минувшую пятницу в 18:50 по местному времени на крымском аэродроме Саки при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование двух летчиков из истребителя Су-30СМ. Оба члена экипажа живы, техник воздушного суда получил ожоги, - сообщил источник агентства.

Су-30СМ является современной модификацией российского двухместного многоцелевого тяжелого истребителя Су-30. Данный военный самолет поставляется на вооружение военно-воздушных сил России и некоторых зарубежных стран.