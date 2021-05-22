В РПЦ назвали политическим проектом США Православную церковь Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Православная церковь Украины, за которой Русская и Украинская православные церкви не признают статуса канонической, является американским политическим проектов. Об этом в субботу, 22 мая, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Напомним, в начале этого месяца государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время своего двухдневного визита в Киев встретился с главой ПЦУ Епифанием.

- Тот факт, что американский госсекретарь встретился с руководителем раскола и при этом не встретился ни с одним другим религиозным лидером в очередной раз доказывает, что так называемая ПЦУ – это от начала и до конца политический проект США. Это было создано американцами, чтобы вновь воплотить тот принцип «разделяй и властвуй», которым они руководствуются, - сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата добавил, что патриарх Константинопольский Варфоломей также стал «орудием воплощения этого принципа» и осуществил план властей Соединенных Штатов.