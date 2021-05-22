Глава «Алмаз-Антея»: космолеты США могут нести ядерное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские космолеты Х-37 потенциально могут нести ядерное оружие. Об этом в субботу, 22 мая, заявил генеральный директор «Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков в ходе своего выступления в российском обществе «Знание».

Он сообщил, что, по оценкам специалистом, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, а большой - до шести.

- У Соединённых Штатов есть межсредная космическая платформа Х-37. В настоящее время таких аппаратов уже шесть, есть поменьше, другие – побольше. Один из них на сегодняшний день находится на орбите, 4 и 5 отлетали по два года. По официальной информации, данные аппараты были созданы для различных научных целей и разведки, - объяснил Ян Новиков.

Глава «Алмаз-Антея» отметил, что в скором времени у Штатов может появиться уже восемь космолетов Х-37. По словам специалиста, данное обстоятельство выдвигает новые требования к перспективным системам и средствам воздушно-космической обороны государства.