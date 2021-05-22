Депутат Госдумы объяснил, зачем США ввели санкции против «Северного потока – 2»

В Госдуме объяснили, зачем США ввели санкции по "Северному потоку — 2" Фото: REUTERS

Введение Соединенными Штатами санкций против России по проекту «Северный поток – 2» является для американской стороны компенсацией проигрыша в противоборстве с немецкими компаниями по данному вопросу. Об этом в субботу, 22 мая, заявил заместитель главы комитета российской Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

- США были вынуждены снять некоторые санкции с немецких компаний, заинтересованных в проекте. Если бы они этого не сделали, то это постепенно вводило бы их в серьезную конфронтацию с ФРГ. Но сразу после этого сенаторы выступили с требованием ввести санкции против трубопровода. Чтобы не потерять лицо, скорее всего, и компенсировать тот проигрыш, - отметил депутат в интервью изданию РИА Новости.

По мнению депутата, власти Штатов испугались дальнейшей эскалации конфронтации с Германией.

Напомним, американская сторона ввела санкции против организаций и судов России по проекту «Северный поток – 2». Ограничения ввели против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, «Коксохимтранса» и 13 кораблей, задействованных в проекте.