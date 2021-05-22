В Париже прошла акция в поддержку Палестины

Согласованная с властями акция в поддержку Палестины прошла в Париже. Фото: REUTERS

Во французской столице сегодня состоялась масштабная согласованная с местными властями акция в поддержку Палестины. Демонстрация прошла в субботу, 22 мая.

Основное внимание к себе привлек огромный флаг автономии, который участники акции развернули посреди парижской площади Республики.

Площадь Республики во время акции Фото: REUTERS

Крупная акция в знак поддержки народа Палестины также прошла в Лондоне: на центральные улицы столицы Великобритании сегодня вышли несколько тысяч человек. Многие участники акции принесли с собой палестинские флаги и плакаты с надписями «Свободу Палестине» и «Остановите войну».

Как сообщал сайт kp.ru, 15 мая в Париже также проходила демонстрация в поддержку Палестины, однако в тот раз она не была официально разрешена французским министерством внутренних дел. Для разгона демонстрации сотрудники правоохранительных органов города применяли слезоточивый газ и водомёты.