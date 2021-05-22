В ЮАР выразили заинтересованность в российской вакцине «Спутник V» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Южно-Африканская Республика крайне заинтересована в скорейшем использовании на своей территории российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Власти страны рассчитывают, что препарат позволит активизировать усилия по вакцинации населения от заболевания. Об этом в субботу, 22 мая, заявил председатель комитета по здравоохранению парламента ЮАР Сибонгисени Дхломо.

- В настоящее время мы находимся в продвинутой стадии утверждения вакцины из России «Спутник V» для использования в Южно-Африканской Республике. Сейчас наш парламент предпринимает усилия для ускорения данного процесса, - сказал он в интервью новостному порталу Independent Online.

Сибонгисени Дхломо добавил, что использование российской вакцины для массовой вакцинации жителей ЮАР поможет переломить ситуацию в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции в стране. Глава комитета по здравоохранению подчеркнул, что вакцины спасают жизни людей.

В настоящее время разработанный центром имени Гамалеи «Спутник V» проходит проверку в Южноафриканском управлении по регулированию медицинских средств.

Ранее ЮАР решила отказаться от использования препарата AstraZeneca для вакцинации местного населения из-за низкой эффективности данной вакцины против преобладающего в стране штамма коронавирусной инфекции 501Y.V2.