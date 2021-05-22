Кириенко заявил о необходимости возрастной маркировки компьютерных игр Фото: Михаил ФРОЛОВ

Необходимо ввести в России возрастную маркировку компьютерных игр, однако соответствующее предложение должно поступать от IT-отрасли. Об этом в субботу, 22 мая, заявил первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко в ходе своего выступления на 25-м юбилейном Российском интернет-форуме.

- Я выступаю за возрастную маркировку. Но лучше, чтобы само сообщество задавало предложение. В целом эта идея абсолютно разумна. У нас для остального видеоконтента возрастная маркировка есть, а для компьютерных игр нет. Было бы полезно, чтобы родители понимали, какую игру можно ставить своему ребенку, а какую нет, - отметил он во время общения с представителями IT-индустрии.

Сергей Кириенко призвал IT-компании работать с общественным мнением, родительским и учительским сообществом, которое к компьютерным играм настроено крайне негативно. Первый замглавы администрации президента России отметил, что необходимо продемонстрировать, что хороший киберспортсмен может быть хорошим учеником, хорошим сыном и успешным человеком.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила о необходимости возрастной маркировки аниме. Она отметила, что аниме, которое идет в Японии под маркировкой 18+, размещается в России на Youtube, и это может представлять опасность для маленьких детей.