Жириновский назвал «животным сексизмом» уничтожение цыплят-самцов в Германии Фото: Анна САДОВНИКОВА

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал недопустимым «животным сексизмом» массовое уничтожение немецкими фермерами сотен тысяч цыплят-самцов в связи с нецелесообразностью их содержания. Политик в своем Telegram-канале призвал повлиять на эту ситуацию через Всемирную торговую организацию и Европейский союз.

- Это издевательство над животным миром в чистом виде. Эти цыплята могли вырасти и также спокойно использоваться в качестве питания. Например, из них могли готовить цыплят табака. В России мы даже бродячих собак не можем отстреливать, а в этом время в ФРГ уничтожают огромное количество фермерской птицы просто из-за того, что она не несет яйца, - отметил Владимир Жириновский.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Русской православной церкви предложили запретить на территории России охоту в качестве развлечения или хобби.