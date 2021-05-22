Депутат Госдумы заявил, что санкции США не помешают достроить «Северный поток — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции Соединенных Штатов против российских организаций и судов, которые задействованы в строительстве «Северного потока — 2» не помешают достроить газопровод. Эти санкции показывают стремление американских властей усложнить завершение российско-европейского газового проекта. Об этом в субботу, 22 мая, заявил член комитета Государственной думы России по международным делам Сергей Железняк.

- Уничтожить «Северный поток — 2» санкциями не получится. Русофобы и лоббисты американских энергетических корпораций просто пытаются затянуть ввод в эксплуатацию проекта, продвигая на рынок Европы дорогой американский сжиженный газ, - отметил депутат в интервью РИА Новости.

По словам Сергея Железняка, вмешательство Штатов во внутренние дела Европы лишают европейцев доступа к недорогому и качественному российскому энергоресурсу. Однако депутат убежден, что проект будет завершен, несмотря на существенные сдвиги в сроках завершения.

Ранее замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа сообщил, что введение американский санкций против «Северного потока — 2» является для США компенсацией проигрыша в противоборстве с немецкими компаниями по данному вопросу.