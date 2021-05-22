Генерал ВСУ предрек потерю Украиной выхода к Черному и Азовскому морям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что украинская сторона может потерять выход к Черному и Азовскому морям. Об этом военнослужащий заявил в субботу, 22 мая, в интервью каналу «Апостроф».

По мнению генерала ВСУ, угроза создания Новороссии никуда не исчезла.

- Первоочередными объектами могут стать Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса. Возможно, вообще стоит вопрос о том, чтобы лишить Украину выхода к морю — и к Черному, и к Азовскому. Такого же мнения придерживаются и мои коллеги из Соединенных Штатов, например, американские генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес, - заявил Виктор Муженко.

Бывший начальник Генерального штаба украинских вооруженных сил добавил, что в таком случае Азовское и Черное моря фактически полностью перейдут под контроль России.

Накануне историк и академик НАН Украины Петр Толочко предупредил о риске развала государства. Специалист заявил, что ситуация, при которой Украины открывается от восточнославянского православного «материка» и «катится» в Западную Европу, является противоестественной.