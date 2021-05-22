В Демократической республике Конго начал извергаться вулкан Ньирагонго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Демократической республике Конго начал извергаться вулкан Ньирагонго. В конголезском городе Гома из-за извержения вулкана отключено электричество, местные жители покидают свои дома. Об этом в субботу, 22 мая, сообщила вещательная компания RBA.

Мощное извержение вулкана видно даже из руандийского города Рубаву, который располагается недалеко от границы с Демократической республикой Конго. Отмечается, что вспышки света из кратера видны также из конголезского города Гома, очевидцы сообщают о сильном запахе серы в воздухе.

В последний раз извержение вулкана Ньирагонго в ДРК происходило в 2002 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне владельцы земли под пробудившимся в Исландии вулканом Фаградальсфьядль выставили эту землю на продажу. Одна из наследников земли Анна Тордис Гудмундсдоттир сообщила, что ее семья уже получила несколько предложений о цене от желающих купить вулкан.