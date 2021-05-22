Мадридский «Атлетико» стал 11-кратным чемпионом Испании по футболу Фото: REUTERS

Футболисты из мадридского клуба «Атлетико» одержали волевую победу над «Вальядолидом» и завоевали титул чемпиона Испании по футболу. «Матрасники» стали чемпионами впервые с 2014 года и в 11-й раз в своей истории.

Встреча заключительного тура, которая прошла в субботу, 22 мая, в Вальядолиде, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили спортсмены Анхель Корреа на 57-ой минуте и Луис Суарес на 67-ой минуте. У «Вальядолида» отличился на 18-ой минуте матча Оскар Плано.

Клуб «Атлетико» набрал 86 очков и занял первое место в Примере по итогам текущего сезона. Мадридский «Реал», который в параллельной встрече победил дома «Вильярреал» со счетом 2:1, занял второе место, набрав 84 очка. «Барселона» гарантировала себе третье место, победив в гостях «Эйбар» со счетом 1:0 и набрав 79 очков.

Высший дивизион испанского футбола по итогам сезона покинут «Уэска», «Вальядолид» и «Эйбар».