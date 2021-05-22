ФНС разрабатывает учебник по налогам для школьников старших классов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России разрабатывает учебное пособие для школьников.

В ведомстве планируют в доступной форме изложить подросткам материал по налогам, существующим в нашей стране.

- Первое - мы сейчас готовим книгу, просто о налогах, она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже, - рассказал глава службы Даниил Егоров, выступая на марафоне "Новое знание".

В пресс-службе ФНС ТАСС уточнили, что пособие будет предназначено для школьников старших классов, скорее всего, для учащихся 10-11 классов, которые определились с направлением обучения.