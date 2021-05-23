Компания Virgin Galactiс совершила испытательный полет в космос с людьми Фото: REUTERS

Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона провела в США летные испытания своего космолета Unity серии SpaceShipTwo. Об этом сообщается в субботу на сайте компании.

Испытания с людьми на борту судна прошли в штате Нью-Мексико. До этого ожидалось, что старт состоится 13 февраля, но было принято решение о его отмене.

Полет VSS Unity стал первым полетом компании в космос из Нью-Мексико и первым запуском ракеты компании с февраля 2019 года.