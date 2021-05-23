В ДР Конго объявили об эвакуации жителей Гомы из-за извержения вулкана Ньирагонго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Демократической Республики Конго объявило о начале плана по эвакуации жителей города Гома, расположенного рядом с извергающимся вулканом Ньирагонго. Об этом сообщил официальный представитель Патрик Муяйя на странице в Twitter.

- Был активирован план эвакуации населения из города Гома, - написал он, добавив, что власти рассматривают возможность принятия экстренных мер в связи природным катаклизмом.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в ДР Конго начал извергаться вулкан Ньирагонго. В конголезском городе Гома из-за извержения вулкана отключено электричество, местные жители покидают свои дома.

Мощное извержение вулкана видно даже из руандийского города Рубаву, который располагается недалеко от границы с ДР Конго. Вспышки света из кратера видны также из конголезского города Гома, очевидцы сообщают о сильном запахе серы в воздухе.