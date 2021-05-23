Россиянам с 1 июля 2021 года будут вручать Конституцию РФ при получении первого паспорта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о вручении экземпляра Конституции РФ при получении первого российского паспорта. Документ опубликован на сайте правительства.

- С 1 июля 2021 года гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр конституции, - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Отмечается, что такое правило будет распространяться исключительно на граждан, достигших 14-летнего возраста, поскольку именно в этом возрасте производится выдача паспорта.