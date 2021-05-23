В Госдуме ответили на условия поставок воды в Крым: Родину не меняют ни на что

В Госдуме ответили на условия поставок воды в Крым Фото: Дмитрий СТЕШИН

Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек жестко ответил на выдвинутые украинской стороной условия для восстановления поставок воды из Днепра в Крым, озвученные накануне пресс-секретарем МИД Украины Олегом Николенко.

По словам Бальбека, "Родину ни на что не меняют". Также депутат назвал "очередными бреднями" мнение Николенко о том, что российские военные "потратили" всю воду в Крыму.

- Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своем - мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что, - заявил Бальбек РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Николенко объявил об условии для восстановления поставок воды из Днепра в Крым: они возможны только после "демилитаризации и деоккупации" полуострова.

Тем временем, российское правительство уже подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. На решение проблемы власти России направили около 50 миллиардов рублей.