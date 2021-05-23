Лидеры стран Евросоюза намерены обсудить новые санкции против России

Лидеры стран Евросоюза намерены обсудить новые антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На предстоящем саммите лидеров стран Европейского союза (ЕС) планируется обсуждение новых санкций, направленных против России. При этом отмечается, что сами представители государств намерены заявить о нежелании конфронтации с Москвой. Об этом в интервью Чешскому радио рассказала замглавы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

- Требования ЕС в отношении российской стороны: окончание гибридных и кибернетических войн, уважение к человеческим правам и выполнение минских соглашений. Думаю, что на саммите будет сказано о желании ЕС избежать конфронтации со своим соседом, - высказала Юрова.