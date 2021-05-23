Психиатр рассказал россиянам, как распознать гипнотизера-мошенника по телефонному звонку

Доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев предупредил россиян о телефонных мошенниках-гипнотизёрах.

По его словам, одним из главных признаков того, что на другом конце провода пытается повлиять на ваше сознание является сильно сфокусированное внимание на голосе гипнотизёра-мошенника и полное подчинение ему с реализацией всех команд-приказов.

- В состоянии гипноза у человека происходит сужение сознания, то есть отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестает воспринимать окружающую среду, - рассказал эксперт агентству "Прайм".