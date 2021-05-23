В Индии врачи удалили глаза тысячам пациентов из-за "чёрной плесени" Фото: REUTERS

В Индии врачи провели операции по удалению глаз тысячам людей, которые заразились "черной плесенью" на фоне коронавируса.

Прибегнуть к такой процедуре медики были вынуждены в 60% случаев среди зараженных мукормикозом, пишет Daily Star. Некоторым из пациентов удаляли оба глаза, другим - по одному.

Так, у мужчины Анила Ванкхеда после выписки из больницы после лечения от коронавирусной инфекции внезапно появилась головная боль, а затем припух правый глаз. Вновь обратившись к врачам за помощью, гражданин услышал диагноз - мукормикоз. Врач, который осматривал Ванкхеда заявил, что единственный вариант лечения - это операция по удалению пазух и правого глаза.

- Если мы не удалим все содержимое вместе со всеми тканями, нервами и веком, инфекция может проникнуть в мозг. На этом этапе мы уже не сможем спасти жизнь пациентам, - объяснил врач Акшай Наир, слова которого приводит издание.

Ранее сообщалось, что Минздрав Индии призвал власти штатов страны объявить грибковое заболевание мукормикоз или "черную плесень" эпидемией. Все дело в том, что мукоромикоз приводит к длительному течению болезни среди пациентов с коронавирусом. По словам представителя ведомства, лечение "черного грибка" требует междисциплинарного подхода, включающего глазных хирургов, специалистов по ЛОР, хирургов общего профиля, нейрохирургов и других, а также специальных противогрибковых лекарств.