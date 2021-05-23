Экономисты оценили ущерб пандемии COVID-19 для Германии в 300 миллиардов евро Фото: REUTERS

В Германии экономисты оценили уровень влияния распространения коронавирусной инфекции на экономику страны. Общий ущерб для ФРГ эксперты оценили в 300 миллиардов евро. Об этом сообщает издание West со ссылкой на данные, предоставленные Институтом немецкой экономики Кельна.

Как отмечает руководитель университета Михаэль Хютер, общий процесс восстановления экономического баланса страны займет, скорее всего, несколько лет.