Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире23 мая 2021 6:35

Экономисты оценили ущерб пандемии COVID-19 для Германии в 300 миллиардов евро

Эксперты полагают, что восстановление экономического баланса страны займет несколько лет
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Экономисты оценили ущерб пандемии COVID-19 для Германии в 300 миллиардов евро

Экономисты оценили ущерб пандемии COVID-19 для Германии в 300 миллиардов евро

Фото: REUTERS

В Германии экономисты оценили уровень влияния распространения коронавирусной инфекции на экономику страны. Общий ущерб для ФРГ эксперты оценили в 300 миллиардов евро. Об этом сообщает издание West со ссылкой на данные, предоставленные Институтом немецкой экономики Кельна.

Как отмечает руководитель университета Михаэль Хютер, общий процесс восстановления экономического баланса страны займет, скорее всего, несколько лет.