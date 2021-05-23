Экономисты оценили ущерб пандемии COVID-19 для Германии в 300 миллиардов евро Фото: REUTERS

В Германии экономисты оценили уровень влияния распространения коронавирусной инфекции на экономику страны. Общий ущерб для ФРГ эксперты оценили в 300 миллиардов евро. Об этом сообщает издание West со ссылкой на данные, предоставленные Институтом немецкой экономики Кельна.

Как отмечает руководитель университета Михаэль Хютер, общий процесс восстановления экономического баланса страны займет, скорее всего, несколько лет.

В исследовании эксперты института сопоставили прогнозируемый рост с реальным и пришли к выводу, что без "ковидного" кризиса немецкая экономика могла бы вырасти существеннее.

- Темпы вакцинации граждан продолжают расти, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь covid-19, экономика страны бы значительно выросла, - заявил Хютер.