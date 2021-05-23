Последние новости на утро 23 мая 2021: Итальянская группа "Mаneskin" победила на конкурсе "Евровидение"

Итальянская группа "Mаneskin" победила на "Евровидение" Фото: REUTERS

Последние новости на утро 23 мая 2021 года. В Роттердаме завершился финал музыкального международного конкурса "Евровидение - 2021". Победителем стала итальянская группа Mаneskin. Участники музыкального коллектива набрали 524 балла. Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе, вошла в десятку лучших исполнителей. Она заняла девятое место с песней "Russian Woman", набрав 204 балла по итогам голосования членов жюри и зрителей.

В Германии экономисты оценили уровень влияния распространения коронавирусной инфекции на экономику страны. Общий ущерб для ФРГ эксперты оценили в 300 миллиардов евро. При этом отмечается, что для восстановления экономического баланса стране потребуется, скорее всего, несколько лет.

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В Китае десятки человек погибли и несколько пропали без вести во время проведения ультрамарафона в провинции Ганьсу. Все дело в том, что во время забег участников по пересеченной горной местности на 100 километров регион накрыла плохая погода. Сейчас общее число погибших уже увеличилось до 20 человек.

Россиянам с 1 июля 2021 года будут вручать Конституцию РФ при получении первого паспорта. Такое правило будет распространяться на граждан, достигших 14-летнего возраста, поскольку именно в этом возрасте производится выдача паспорта, а также на лиц, приобретшим гражданство РФ.

Федеральная налоговая служба России разрабатывает специальное учебное пособие для школьников 10-11 классов. В ведомстве планируют создать учебник, в котором в доступной форме будет изложен материал по налогам, существующим в нашей стране.