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Общество23 мая 2021 7:18

Последние новости на утро 23 мая 2021: Итальянская группа "Mаneskin" победила на конкурсе "Евровидение"

Мы собрали последние новости на утро 23 мая 2021 года
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Итальянская группа "Mаneskin" победила на "Евровидение"

Итальянская группа "Mаneskin" победила на "Евровидение"

Фото: REUTERS

Последние новости на утро 23 мая 2021 года. В Роттердаме завершился финал музыкального международного конкурса "Евровидение - 2021". Победителем стала итальянская группа Mаneskin. Участники музыкального коллектива набрали 524 балла. Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе, вошла в десятку лучших исполнителей. Она заняла девятое место с песней "Russian Woman", набрав 204 балла по итогам голосования членов жюри и зрителей.

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